В Канаде зафиксировали первый случай коронавируса

Иллюстративное фото (synevo.ua)

Заболевший вернулся из центрально-китайского города Ухань

В субботу в Канаде был зарегестрирован первый подтвержденный случай коронавируса 2019-nCoV у жителя, который вернулся из центрально-китайского города Ухань, эпицентра вспышки вирусной болезни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представители здравоохранения Онтарио сообщили на пресс-конференции, что пациент - мужчина лет 50, который прибыл в Торонто 22 января и был госпитализирован на следующий день после появления симптомов респираторного заболевания.

Сейчас мужчина находится на лечении в государственной больнице и находится в стабильном состоянии.

Напомним, по последним данным, число погибших в результате коронавируса 2019-nCoV возросло до 54 человек.

Вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая. Также случаи заражения были зафиксированы во Франции, США, Южной Корее, Японии, Таиланде, Австралии, Малазии.

РБК-Украина писало, что председатель КНР заявил, что темпы распространения опасной коронавирусной инфекции в Китае ускоряются.