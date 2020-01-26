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В Китае из-за коронавируса запретили торговлю дикими животными

Новости » Общество     26.01.2020 - 22:01
В Китае из-за коронавируса запретили торговлю дикими животными
Иллюстративное фото (pxhere com 3)

Запрещается не только торговля дикими животными, но и их транспортировка

В Китае из-за распространения коронавируса, вызывающего новый вид пневмонии, власти в страны воскресенье, 26 января, запретили торговлю дикими животными. Об этом сообщает DW.

Согласно распоряжению, запрещается не только торговля дикими животными, но и их транспортировка. Торговля прекращается на любых платформах, включая рынки, супермаркеты, рестораны и интернет.

Указано, что за соблюдением этого распоряжения установлен строгий контроль.

Напомним, китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса были дикие животные. Сообщается, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

Ученые установили, что 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов "Хуанань" были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке "Хуанань.

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