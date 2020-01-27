У США підтвердили п'ять випадків зараження коронавірусом

Всі хворі раніше відвідували китайського міста Ухань, де виявили коронавірус

У США зафіксували п'ятий випадок зараження пневмонією, яку викликає новий вид коронавірусу з Китаю. Про це повідомляє Центр по контролю і профілактиці захворювань (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Зазначається, що факти зараження коронавірусом підтвердилися в штатах Арізона, Каліфорнія, Іллінойс і Вашингтон.

Всі хворі раніше відвідували китайське місто Ухань, де виявили коронавірус.

Нагадаємо, 25 січня в Канаді був зареєстрований перший підтверджений випадок коронавірусу 2019-nCoV у жителя, який повернувся з центрально-китайського міста Ухань, епіцентру спалаху вірусної хвороби.

Китайські вчені встановили, що вірогідним джерелом коронавірусу були дикі тварини. Повідомляється, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

Голова Державного комітету у справах охорони здоров'я Китаю Ма Сяовэй заявив, що новим коронавірусом можна заразитися під час його інкубаційного періоду.

Спалах вірусу був вперше зафіксований в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширився на інші частини Китаю. Випадки зараження були зафіксовані у Франції, США, Південній Кореї, Японії, Таїланді, Австралії, Малайзії.