США подтвердили намерение передать Украине боевые вертолеты Ми-17

Соединенные Штаты Америки передадут Украине боевые вертолеты Ми-17. Информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Псаки во время брифинга.
"Недавно мы сообщили Конгрессу о намерении поставить вертолеты Ми-17, поэтому я бы не сказала, что президент занимает выжидательную позицию", - заявила Псаки.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Канада намерена выделить Украине кредит в размере 120 млн канадских долларов.
Также во время брифинга Псаки отметила, что на следующей неделе США передадут письменный ответ России в которой также выразят беспокойство из-за действий Кремля.