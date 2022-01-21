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На экономическую стабильность. Канада выделит Украине кредит на 120 млн канадских долларов

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Пятница 21 января 2022 18:02
На экономическую стабильность. Канада выделит Украине кредит на 120 млн канадских долларов Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Канада приняла решение выделить Украине кредит в размере 120 млн канадских долларов. Президент Владимир Зеленский приветствует предложение премьер-министра Джастина Трюдо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.

"Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины", - заявил Трюдо.

Также премьер отметил, что Канада сегодня изучает различные возможности предоставления финансовой и другой поддержки.

"Приветствуем решение Канады выделить 120 миллионов долларов на поддержку Украины. Сильная Украина - залог европейской безопасности. Канада еще раз демонстрирует истинную преданность духу особого партнерства между двумя странами", - заявил Зеленский.

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Владимир Зеленский Украина Канада Джастин Трюдо
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