Белый дом о письменном ответе России: мы выразим свои беспокойства

Соединенные Штаты Америки готовят письменный ответ Российской Федерации. В нем выразят свои беспокойства из-за действий Кремля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Белого дома США Дженнифер Псаки.

Уже на следующей неделе Вашингтон передаст Кремлю письменный ответ относительно гарантий безопасности. Также будут высказаны опасения США относительно действий России.

"Мы изложим письменно те серьезные опасения, которые есть у нас и наших союзников и партнеров в отношении действий России, а также идеи относительно того, как мы можем усилить чувство защищенности друг друга в будущем", - заявила Псаки.

Как отметила спикер Белого дома, необходимо увеличивать прозрачность, снижать риски и усиливать контроль за вооружением.