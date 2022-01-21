США підтвердили намір передати Україні бойові вертольоти Мі-17

Сполучені Штати Америки передадуть Україні бойові вертольоти Мі-17. Інформацію підтвердила речник Білого дому Дженіфер Псакі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Псакі під час брифінгу.
"Ми нещодавно повідомили Конгресу про намір поставити вертольоти Мі-17, тому я б не сказала, що президент займає вичікувальну позицію", - заявила Псакі.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Канада має намір виділити Україні кредит у розмірі 120 млн канадських доларів.
Також під час брифінгу Псакі відзначила, що наступного тижня США передадуть письмову відповідь Росії у якій також висловлять занепокоєння через дії Кремля.