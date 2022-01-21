RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США підтвердили намір передати Україні бойові вертольоти Мі-17

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки передадуть Україні бойові вертольоти Мі-17. Інформацію підтвердила речник Білого дому Дженіфер Псакі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Псакі під час брифінгу.

"Ми нещодавно повідомили Конгресу про намір поставити вертольоти Мі-17, тому я б не сказала, що президент займає вичікувальну позицію", - заявила Псакі.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Канада має намір виділити Україні кредит у розмірі 120 млн канадських доларів.

Також під час брифінгу Псакі відзначила, що наступного тижня США передадуть письмову відповідь Росії у якій також висловлять занепокоєння через дії Кремля.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиУкраїнаДжен Псакі