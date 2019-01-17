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США подозревают Huawei в похищении коммерческой тайны, - WSJ

Новости » Политика    17.01.2019 - 09:41
США подозревают Huawei в похищении коммерческой тайны, - WSJ
Иллюстративное фото (twitter.com/VizWorld)

В Huawei говорят, что спор о краже коммерческой тайны был улажен между двумя компаниями еще в 2017 году

В США прокуратура подозревает китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в краже коммерческой тайны, а именно роботизованго устройства для тестирования смартфонов компании T-Mobile. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal.

В Huawei говорят, что спор о краже коммерческой тайны был улажен между двумя компаниями еще в 2017 году, тогда компания T-Mobile по решению суда присяжных получила от Huawei компенсацию в размере 4,8 млн долларов. Американская компания не комментирует информацию издания.

Напомним, в Канаде 1 декабря по запросу Соединенных Штатов об экстрадиции задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу. Его подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

До этого сообщалось, что чиновники Соединенных Штатов пытались убедить Японию, Италию и Германию отказаться от использования телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei. В США считают, что оборудование этой китайской компании может грозить кибербезопасности.

После этого гражданина Китая, который был топ-менеджером Huawei, задержали в Польше по подозрению в сборе разведданных в пользу КНР. На следующий день Huawei заявила, что уволила арестованного в Польше по подозрению в шпионаже топ-менеджера. В компании отметили, что инкриминируемые ему действия "не имеют отношения к компании".

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