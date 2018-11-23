США пытаются убедить союзников отказаться от оборудования Huawei, - WSJ

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Отказ от оборудования компании связан с вопросами кибербезопасности

Последние несколько недель чиновники США пытаются убедить союзные страны отказаться от использования телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные The Wall Street Journal.

Сообщается, что власти США ведут разговоры с руководителями и политиками крупных компаний Японии, Италии и Германии. Они пытаются убедить, что оборудование этой китайской компании может угрожать кибербезопасности, а также обещают профинансировать приобретение альтернативных средств связи.

В Вашингтоне обращают внимание на те государства, которые имеют военные базы США. Несмотря на то, что Пентагон использует собственные спутники и средства связи, зачастую интернет работа идет через местных провайдеров.

Некоторые эксперты считают, что действия американцев могут быть связаны с торговой войной США и Китая, а также технологического противостояния. В Вашингтоне опасаются, что КНР может использовать свои компании для разведывательных целей.

В то же время сама компания Huawei заявляет, что они никак не связаны с правительством и не занимаются актами саботажа на территории других стран. Они настаивают, что их оборудование ничем не уступает по уровню безопасности аналогам от Nokia или Ericsson.

Напомним, вице-президент США заявил о готовности к холодной войне с Китаем. Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп готов к нормализации отношений с Китаем, если Пекин изменит свою военную и экономическую политику.