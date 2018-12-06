В Канаде по запросу США задержали финдиректора Huawei

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Мэн Ванчжоу подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана

В Канаде 1 декабря по запросу Соединенных Штатов об экстрадиции задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ванчжоу подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Представитель министерства юстиции Канады сообщил, что Мэн Ванчжоу, которая является одним из заместителей председателя правления и дочерью основателя Huawei, была задержана в Ванкувере 1 декабря, а судебное заседание по залогу назначено на пятницу, 7 декабря.

Как уточняет агентство, власти США расследовали деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года, подозревая ее в отправке продукции США в Иран и другие страны в нарушение американских законов об экспорте и санкциях.

Напомним, по данным американских СМИ, последние несколько недель чиновники США пытаются убедить Японию, Италию и Германию отказаться от использования телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei. В США считают, что оборудование этой китайской компании может угрожать кибербезопасности.