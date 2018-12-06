ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Канаде по запросу США задержали финдиректора Huawei

Новости » Происшествия    06.12.2018 - 02:12
В Канаде по запросу США задержали финдиректора Huawei
Иллюстративное фото (twitter.com/VizWorld)

Мэн Ванчжоу подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана

В Канаде 1 декабря по запросу Соединенных Штатов об экстрадиции задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ванчжоу подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Представитель министерства юстиции Канады сообщил, что Мэн Ванчжоу, которая является одним из заместителей председателя правления и дочерью основателя Huawei, была задержана в Ванкувере 1 декабря, а судебное заседание по залогу назначено на пятницу, 7 декабря.

Как уточняет агентство, власти США расследовали деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года, подозревая ее в отправке продукции США в Иран и другие страны в нарушение американских законов об экспорте и санкциях.

Напомним, по данным американских СМИ, последние несколько недель чиновники США пытаются убедить Японию, Италию и Германию отказаться от использования телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei. В США считают, что оборудование этой китайской компании может угрожать кибербезопасности.

Япония продлила арест экс-главе Nissan, - Reuters Арест главы Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона продлили на 10 суток
Новости Украины арестHuaweiсанкции против Ирана
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь