Huawei уволила арестованного в Польше по подозрению в шпионаже топ-менеджера

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Решение об увольнении было принято из-за того, что инцидент с ним повредил репутацию Huawei

Компания Huawei уволила гражданина Китая, топ-менеджера компании Ван Вэйцзина, арестованного накануне в Польше по подозрению в шпионаже. Об этом заявили в Huawei, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Huawei отметили, что вменяемые ему действия "не имеют отношения к компании".

Решение об увольнении не противоречит контракту Ван Вайэцзина с компанией и было принято из-за того, что инцидент с ним повредил репутацию Huawei.

Отметим, Ван Вэйцзина задержали в Польше вчера, 11 января по подозрению в сборе разведданных в пользу КНР.

Также был задержан ранее работавший в службе внутренней безопасности страны. Они проведут под стражей минимум три недели.

Напомним, 13 декабря 2018 стало известно, что Китай проводит расследовании в отношении двух канадцев в связи с подозрениями в их причастности к деятельности, представляющей угрозу безопасности Китая.

Расследование в отношении бывшего канадского дипломата Майкла Коврига и бизнес-консультанта Майкла Спавора проводится на фоне обострения канадско-китайских отношений после ареста финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере.

Сообщалось, что власти США расследовали деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года, подозревая ее в отправке продукции США в Иран и другие страны на нарушения американских законов об экспорте и санкции.