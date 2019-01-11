Топ-менеджер Huawei задержан в Польше

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В Huawei заявили, что знают о задержании гражданина КНР, действительно являющегося сотрудником компании

Гражданин Китая, являющийся топ-менеджером Huawei, задержан в Польше по подозрению в сборе разведданных в пользу КНР. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польське радіо".

Также задержан ранее работавший в службе внутренней безопасности страны. Они проведут под стражей минимум три недели.

В издании сообщают, что задержанный гражданин Китая - высокопоставленный сотрудник компании Huawei. Более подробных данных о нем и его роли в компании не приводится. В Huawei заявили, что знают о задержании гражданина КНР, действительно являющегося сотрудником компании.

Напомним, 13 декабря 2018 стало известно, что Китай проводит расследовании в отношении двух канадцев в связи с подозрениями в их причастности к деятельности, представляющей угрозу безопасности Китая.

Расследование в отношении бывшего канадского дипломата Майкла Коврига и бизнес-консультанта Майкла Спавора проводится на фоне обострения канадско-китайских отношений после ареста финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере.

Сообщалось, что власти США расследовали деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года, подозревая ее в отправке продукции США в Иран и другие страны на нарушения американских законов об экспорте и санкции.

Ранее РБК-Украина писало, что китайская телекоммуникационная компания и крупнейший поставщик сетевого оборудования для интернет-компаний Huawei опровергает утверждение в свою сторону, которые могут представлять угрозу безопасности.