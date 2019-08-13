ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США підтримають Brexit без угоди Британії та ЄС, - Болтон

Новини » Політика    13.08.2019 - 03:02
США підтримають Brexit без угоди Британії та ЄС, - Болтон
Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

Болтон передав Джонсону побажання Трампа про успішний вихід Британії з ЄС

Сполучені Штати підтримають вихід Великої Британії з Євросоюзу (Brexitнавіть без угоди з ЄС. Про це заявив під час візиту в Лондон радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Болтон під час зустрічі з британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном зазначив, що президент Дональд Трамп хоче побачити успішний вихід Великобританії з Європейського союзу 31 жовтня.

"Якщо це рішення британського уряду, ми з ентузіазмом підтримаємо його, і це те, що я намагаюся передати. Ми з вами", - сказав Болтон після першого дня візиту в Лондон.

Він додав, що Вашингтон буде готовий швидко підготувати угоду про вільну торгівлю між США і Великобританією після Brexit.

Болтон буде знаходиться в Лондоні протягом двох днів з метою провести переговори з Джонсоном для поліпшення відносин між США і Великобританією після напружених відносин між Трампом і попереднім прем'єром Терезою Мей.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує створити фонд, який допоможе підприємствам, що постраждають після виходу країни зі складу Європейського союзу.

В кінці липня стало відомо, що глава уряду Великобританії Борис Джонсон для того, щоб підготувати країну до "жорсткого" Brexit, запускає найбільшу урядову рекламну кампанію з часів Другої світової війни. Частина попередніх заходів передбачає до 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше Джонсон сподівався на перегляд з боку ЄС умови виходу Великобританії до 31 жовтня, але ЄС заявляє, що це не змінить частину угоди, яка, за словами Джонсона, має бути змінена.

Безвихідь залишає Великобританію перед виходом без будь-якого офіційного перехідного періоду або юридичної угоди, що охоплює такі питання, як торгівля, передача даних і прикордонна політика.

Джонсон назвав підготовку до Brexit без угоди головним пріоритетом Британії В ЄС не бачать підстав для подальших переговорів по Brexit
Новини України выход ВБ из ЕСBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся