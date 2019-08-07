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В ЕС не видят оснований для дальнейших переговоров по Brexit

Новости » Политика    07.08.2019 - 03:12
В ЕС не видят оснований для дальнейших переговоров по Brexit
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Требования Джонсона отказываются принимать

Европейская Комиссия не видит оснований для дальнейших переговоров с Великобританией по соглашению о Brexit, а следовательно опасается неурегулированного выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit) 31 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Представителей 27 стран ЕС, которые останутся у блока после выхода Великобритании, проинформировали о том, что требования нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона несовместимые с позицией Евросоюза. На прошлой неделе представитель премьера Соединенного Королевства Дэвид Фрост встретился с экспертами по Brexit со стороны Еврокомиссии.

Джонсон желает пересмотра соглашения, которое согласовала с ЕС его предшественница Тереза Мэй, чтобы исключить из документа прописанный там режим backstop, цель которого предотвратить восстановлению жесткого таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Республикой Ирландия и частью Соединенного Королевства Северной Ирландией.

В то же время Джонсон выражает готовность в случае необходимости вывести Великобританию из ЕС без какого-либо соглашения. Евросоюз, которому удовлетворяет сделка в ее нынешнем виде, уже до этого неоднократно отвергал идею новых переговоров по соглашению о Brexit.

Ранее в правительстве Британии заявили, что Европейский союз должен дать своему главному переговорщику мандат на пересмотр соглашения о выходе страны из блока, а иначе произойдет жесткий Brexit.

Напомним, глава политики здравохранения Лейбористской партии Джон Эшворт заявил, что британский парламент намерен в сентябре заблокировать выход Британии из евросоюза (Brexit) без какого-либо соглашения.

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