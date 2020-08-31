ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США поддерживают проведение международной оценки выборов в Беларуси

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты поддерживают проведение независимой международной оценки выборов в Беларуси. Также Белый дом призывает Москву "уважать суверенитет" Минска.

Самые читаемые новости

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани во время брифинга.

По ее словам, Вашингтон продолжает внимательно следить за развитием событий в Беларуси и поддерживает международные усилия, направленные на то, чтобы дать независимую оценку нарушений на выборах, нарушений прав человека и применения жестких мер со стороны властей.

"Огромное количество белорусов, которые мирно протестуют, говорит о том, что правительство не может больше игнорировать призывы народа к демократии", - заявила Макинани.

Она также добавила, что Россия должна уважать суверенитет Беларуси и право граждан этой страны свободно и честно выбирать своих собственных лидеров.

Напомним, ранее США призвали освободить задержанных участников протестов в Беларуси.

Кроме того, ЕС готов выступить посредником для разрешения политического кризиса в Беларуси.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиБеларусьвыборы