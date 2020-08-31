США підтримують проведення міжнародної оцінки виборів в Білорусі

Сполучені Штати підтримують проведення незалежної міжнародної оцінки виборів в Білорусі. Також Білий дім закликає Москву "поважати суверенітет" Мінська.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Кейлі Макинани під час брифінгу.

За її словами, Вашингтон продовжує уважно стежити за розвитком подій в Білорусі і підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на те, щоб дати незалежну оцінку порушень на виборах, порушень прав людини і застосування жорстких заходів з боку влади.

"Величезна кількість білорусів, які мирно протестують, говорить про те, що уряд не може більше ігнорувати заклики народу до демократії", - заявила Макинани.

Вона також додала, що Росія повинна поважати суверенітет Білорусі та право громадян цієї країни вільно і чесно обирати своїх власних лідерів.

Нагадаємо, раніше США закликали звільнити затриманих учасників протестів у Білорусі.

Крім того, ЄС готовий виступити посередником для розв'язання політичної кризи в Білорусі.