США поддерживают освобождение демонстрантов в Беларуси, но этого недостаточно, - Помпео

США поддерживают освобождение демонстрантов в Беларуси, но этого недостаточно. Белорусские власти должны начать диалог с гражданским обществом.

Об этом заявил в субботу на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем государственный секретарь США Майк Помпео.

"Мы призываем белорусские власти начать диалог с белорусским обществом. Мы говорили, что выборы (президента Беларуси, - ред.) не были свободными и справедливыми", - сказал Помпео.

Он добавил, что в последние дни ведутся активные переговоры с европейскими лидерами, чтобы поддержать белорусский народ.

Также Помпео отметил, что США поддерживают освобождение задержанных в Беларуси участников акций протеста, но считают это недостаточным шагом.

Напомним, ранее государственный секретарь США призвал к проведению новых президентских выборов в Беларуси.

Отметим, 9 августа в Беларуси вспыхнула волна протестов после президентских выборов, на которых одержал победу Александр Лукашенко. Силовики взялись подавлять протесты. По разным данным, задержали около 6 тысяч человек. Впоследствии граждан начали отпускать.

Также сообщалось, что в больницах находятся более 200 участников протестов.