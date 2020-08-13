Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Выборы должны пройти в присутствии международных наблюдателей

Государственный секретарь Соединенных Штаты Майк Помпео призвал к проведению новых президентских выборов в Беларуси. При этом он заявил, что на выборах должны присутствовать международные наблюдатели.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

"Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Беларуси, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей", - отметил Помпео.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются столкновения во время массовых протестов, которые начались после завершения голосования на выборах президента. По предварительным данным Центризбиркома, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, с 10 по 11 августа правоохранители задержали около 2 тысяч демонстрантов.

Кроме того, в больницах находятся более 200 участников протестов.