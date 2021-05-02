США поддержали ответ Чехии на "подрывные и смертоносные" действия России

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле", - говорится в сообщении,

Блинкен и Бабиш отметили необходимость единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России.

"Решение правительства Чехии об исключении Росатома из участников тендера по АЭС "Дукованы" и серьезное сокращение присутствия российской разведки в Праге усилило безопасность Чешской Республики и альянса НАТО", - отмечается в сообщении.