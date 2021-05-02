США підтримали відповідь Чехії на "підривні і смертоносні" дії Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем. Він висловив солідарність з Чехією у її відповіді на дії Росії.
Про це повідомив прес-секретар Держдепартаменту Нед Прайс.
"Держсекретар Блінкен підкреслив Солідарність США з Чеською Республікою в її мужній відповіді на підривні і смертоносні дії Росії на чеській землі", - йдеться в повідомленні,
Блінкен і Бабіш відзначили необхідність єдності і рішучості у відповідь на дестабілізуючі дії Росії.
"Рішення уряду Чехії про виключення Росатому з учасників тендеру по АЕС "Дуковани" і серйозне скорочення присутності російської розвідки в Празі посилило безпеку Чеської Республіки і альянсу НАТО", - наголошується в повідомленні.
Як повідомляло РБК-Україна, Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.
Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.
До вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Ці ж особи-оголошені поліцією Чехії в розшук Олександр Петров і Руслан Боширов, які отруїли в Британії Скрипалів.