США підтримали відповідь Чехії на "підривні і смертоносні" дії Росії

"Держсекретар Блінкен підкреслив Солідарність США з Чеською Республікою в її мужній відповіді на підривні і смертоносні дії Росії на чеській землі", - йдеться в повідомленні,

Блінкен і Бабіш відзначили необхідність єдності і рішучості у відповідь на дестабілізуючі дії Росії.

"Рішення уряду Чехії про виключення Росатому з учасників тендеру по АЕС "Дуковани" і серйозне скорочення присутності російської розвідки в Празі посилило безпеку Чеської Республіки і альянсу НАТО", - наголошується в повідомленні.