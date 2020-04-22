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У США подали позов проти Китаю через збитки від коронавірусу

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 09:01
У США подали позов проти Китаю через збитки від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У штаті Міссурі тисячі людей були заражені, багато померло

Штат Міссурі (США) подав позов проти Китаю у зв'язку з його реакцією на коронавірус і вимагає відшкодувати збитки. Про це повідомляє The Hill.

У позові генерального прокурора штату Міссурі Еріка Шмітта говориться, що в штаті тисячі людей були заражені, багато померло, а підприємства малого бізнесу закриваються через коронавірус.

"Китайський уряд збрехав всьому світу про небезпеку і заразну природу COVID-19, змусив замовкнути інформаторів і мало що зробив для того, щоб зупинити поширення хвороби. Вони повинні нести відповідальність за свої дії", - зазначив він.

Разом з тим, позов Міссурі вимагає офіційно залучити Пекін до відповідальності за можливе приховування серйозності пандемії коронавірусу і подальше звернення зі спалахом хвороби в межах кордонів Китаю.

Нагадаємо, директор Центру з контролю і профілактики захворювань у США Роберт Редфілд заявив, що друга хвиля епідемії коронавірусу в США може стати страшнішою, ніж перша.

Додамо, в Сполучених Штатах протягом останніх діб, 21 квітня, зафіксували понад 2,8 тисяч смертей серед пацієнтів з діагнозом "коронавірус".

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