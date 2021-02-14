США подали апелляцию на решение суда Лондона отказать в экстрадиции Ассанжа

Министерство юстиции США подало апелляцию на решение британского суда не выдавать Вашингтону основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В США его обвиняют в шпионаже.

Суд в Британии 4 января заблокировал его экстрадицию. Судья постановила, что состояние психики Ассанжа может повлечь его суицид после принятия решения об экстрадиции.

Адвокаты Ассанжа надеялись, что власти США прекратит преследование после того, как в стране сменится президент. "Общество свободы прессы" обратились к администрации президента Джо Байдена с просьбой отказаться от обвинений.

Как известно, Ассанжа обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения.