США подали апеляцію на рішення суду Лондона відмовити в екстрадиції Ассанжа

Міністерство юстиції США подало апеляцію на рішення британського суду не видавати Вашингтону засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. В США його обвинувачують у шпигунстві.

Суд у Британії 4 січня заблокував його екстрадицію. Суддя постановила, що стан психіки Ассанжа може спричинити його суїцид після ухвалення рішення про екстрадицію.

Адвокати Ассанжа сподівалися, що влада США припинить його переслідування після того, як у країні зміниться президент. "Товариство свободи преси" звернулися до адміністрації Джо Байдена з проханням відмовитися від звинувачень.

Як відомо, Ассанжа звинувачують у злочинах, пов'язаних з найбільшим в історії США випадком розкриття секретної інформації. За всіма висунутими звинуваченнями Ассанжу загрожує до 175 років тюремного ув'язнення.