Байден планирует добиться экстрадиции Ассанжа в США

Администрация президента США Джо Байдена планирует добиваться экстрадиции из Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ранее Минюст США выдвинул против Ассанжа 18 уголовных обвинений.

Об этом пишет New York Times .

Сейчас Ассанж находится в британской тюрьме. До этого 7 лет он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

Отмечается, что Минюст США оспорил постановление, согласно которому Ассанж не может быть выдан американской стороне.

Согласно сообщению, "администрация Байдена дала понять, что на данный момент продолжает предпринимавшиеся его предшественником попытки привлечь к ответственности Джулиана Ассанжа".

Напомним, Ассанжу предъявлены обвинения из 18 пунктов в связи с публикацией секретных документов.

Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения.

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа 11 апреля 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года.

Ассанж сейчас содержится под стражей в Великобритании по запросу об экстрадиции из Соединенных Штатов.