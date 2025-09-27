США почнуть удари по наркокартелях Венесуели вже за кілька тижнів, - NBC

За словами чотирьох джерел видання, удари на території Венесуели можуть відбутися найближчими тижнями, хоча президент США Дональд Трамп ще не ухвалив відповідного рішення.

У планах обговорюються, насамперед, удари безпілотниками по членах і керівниках наркоугруповань, а також по лабораторіях із виробництва наркотиків.

Двоє зі співрозмовників та ще один посадовець, обізнаний з обговореннями, зазначили, що остання військова ескалація США частково викликана тим, що, на думку адміністрації, президент Венесуели Ніколас Мадуро, робить недостатньо для зупинки потоку наркотиків із країни.

Деякі представники адміністрації Трампа розчаровані тим, що військова ескалація США не послабила владу Мадуро та не викликала помітної реакції. Водночас, Білий дім отримав більше критики щодо ударів по човнах наркотрафіку, ніж очікував, і тепер адміністрація ретельно обдумує наступні кроки.

"Трамп готовий використати всі елементи американської сили, щоб зупинити потік наркотиків у країну та притягти винних до відповідальності", - заявив телеканалу високопоставлений чиновник адміністрації.

Раніше Мадуро раніше заперечував будь-яку причетність до наркоторгівлі та неодноразово заявляв, що США намагаються усунути його від влади.

На питання про можливі удари США по Венесуелі політичний аналітик Анíбаль Санчес Ісмаєль повідомив NBC News, що атака на венесуельську територію матиме наслідки.

"(Наслідки будуть. - ред.) від дипломатичних протестів до посилення політичних переслідувань тих, кого вони називають колаборантами, і до подальшої консолідації населення навколо ідеї захисту підтвердженого суверенітету", - зазначив він.

Ризик ударів та ймовірні наслідки

Ознайомлені з переговорами джерела зазначили, що, з огляду на останні події, удари США по Венесуелі не стали б несподіванкою.

За даними американських військових, США нещодавно розгорнули у водах регіону щонайменше вісім кораблів із понад 4 тисячами військових та відправили винищувачі F-35 до Пуерто-Рико.

"Неможливо перекинути туди стільки ресурсів і не розглядати усі варіанти", - сказало джерело, знайоме з позицією адміністрації.

Це особливо актуально, адже утримування тисяч військових, кораблів і літаків у регіоні може почати впливати на інші розгортання.

Інший співрозмовник зазначив, що "неможливо безкінечно тримати таку вогневу міць у Карибському регіоні".

Нелегітимний Мадуро

Венесуела не є великим виробником кокаїну, але вважається головним транзитним пунктом для рейсів із наркотиками. Водночас, країну не вважають джерелом незаконного фентанілу, що надходить до США переважно з Мексики.

У 2020 році, під час першого терміну Трампа, Міністерство юстиції США висунуло Мадуро обвинувачення у наркоторгівлі. Адміністрація Трампа звинувачувала його у співпраці з картелями, які відправляють кокаїн, фентаніл та членів банд у США.

Представники нинішньої адміністрації Трампа не виключають зміни режиму як однієї з цілей цих операцій та посилюють тиск безпосередньо на президента Венесуели.

Мета полягає у тому, щоб змусити Мадуро робити поспішні кроки, які зрештою можуть призвести до його відсторонення від влади без американської наземної операції. Одним із головних прихильників зміни режиму є держсекретар Марко Рубіо.

Уряд Венесуели в соцмережах повідомив, що Мадуро надіслав Трампу лист із пропозицією розпочати діалог. Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт підтвердила, що Трамп отримав листа, але засудила його.

"Відверто кажучи, в цьому листі Мадуро повторив багато неправди, і позиція адміністрації щодо Венесуели не змінилася. Ми вважаємо режим Мадуро нелегітимним, і президент чітко дав зрозуміти, що готовий використати будь-які засоби для припинення незаконної торгівлі смертельними наркотиками з боку венесуельського режиму до США", - сказала Левітт.

Дипломатичні зусилля

За даними NBC, між США і Венесуелою відбуваються переговори із залученням посередників з країн Близького Сходу. З їх допомогою Мадуро нібито готовий піти на поступки для збереження влади.

США продовжують координувати з Венесуелою окремі питання, зокрема здійснення депортаційних рейсів. Таких польотів станом на минулу п’ятницю було 54.

Спеціальний президентський посланник з особливих місій Рік Гренелл, перебуває у постійному контакті з Трампом і продовжує просувати дипломатію з Венесуелою, як один із варіантів.

На прохання про коментар Білий дім перенаправив NBC News до попередньої заяви президента: "Подивимось, що буде. Венесуела надсилає нам своїх бандитів, наркоторговців і наркотики. Це неприйнятно".

У Пентагоні відмовилися від коментарів.