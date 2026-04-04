ua en ru
Сб, 04 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США начали зачистку: родственников иранского генерала Сулеймани взяли под стражу

20:10 04.04.2026 Сб
2 мин
Администрация Трампа ужесточает миграционную политику
aimg Сергей Козачук
США начали зачистку: родственников иранского генерала Сулеймани взяли под стражу Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

В Соединенных Штатах задержали племянницу и внучатую племянницу погибшего иранского командира Касема Сулеймани после аннулирования их грин-карт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Детали задержания и причины решения

По информации издания, федеральные агенты США взяли под стражу Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь. Это произошло после того, как государственный секретарь Марко Рубио отменил их статус законных постоянных жителей США.

Сейчас обе женщины находятся под стражей Иммиграционной и таможенной службы (ICE).

В Государственном департаменте объяснили, что Афшар поддерживает иранское правительство и участвует в его пропаганде. Также отмечается, что мужу Афшар официально запрещен въезд в страну.

"Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь сейчас находятся под стражей Иммиграционной и таможенной службы США", - говорится в заявлении ведомства.

Ужесточение миграционной политики

Задержание родственников Сулеймани происходит на фоне шестой недели войны США и Израиля против Ирана.

Администрация президента США Дональда Трампа во время своего второго срока активизировала депортацию иммигрантов, которых считают угрозой национальной безопасности.

Ранее в этом месяце США также аннулировали юридический статус дочери иранского политика Али Лариджани - Фатеме Ардешир-Лариджани и ее мужа. Они уже покинули территорию Штатов, и им запрещено возвращаться в будущем.

Жесткая политика Трампа

Напомним, администрация Дональда Трампа сейчас активно внедряет ряд мер по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, в Белом доме планируют построить семь крупных центров для содержания до 80 тысяч задержанных мигрантов.

Кроме того, президент США заявил о подготовке новых ограничений, которые предусматривают расширение списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в Соединенные Штаты.

В то же время власти США пытаются стимулировать добровольное возвращение иностранцев на родину. Так, мигрантам предлагают финансовые выплаты в размере 3000 долларов, если они согласятся покинуть страну самостоятельно до конца года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
Аналитика
