США начали зачистку: родственников иранского генерала Сулеймани взяли под стражу
В Соединенных Штатах задержали племянницу и внучатую племянницу погибшего иранского командира Касема Сулеймани после аннулирования их грин-карт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Детали задержания и причины решения
По информации издания, федеральные агенты США взяли под стражу Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь. Это произошло после того, как государственный секретарь Марко Рубио отменил их статус законных постоянных жителей США.
Сейчас обе женщины находятся под стражей Иммиграционной и таможенной службы (ICE).
В Государственном департаменте объяснили, что Афшар поддерживает иранское правительство и участвует в его пропаганде. Также отмечается, что мужу Афшар официально запрещен въезд в страну.
"Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь сейчас находятся под стражей Иммиграционной и таможенной службы США", - говорится в заявлении ведомства.
Ужесточение миграционной политики
Задержание родственников Сулеймани происходит на фоне шестой недели войны США и Израиля против Ирана.
Администрация президента США Дональда Трампа во время своего второго срока активизировала депортацию иммигрантов, которых считают угрозой национальной безопасности.
Ранее в этом месяце США также аннулировали юридический статус дочери иранского политика Али Лариджани - Фатеме Ардешир-Лариджани и ее мужа. Они уже покинули территорию Штатов, и им запрещено возвращаться в будущем.
Жесткая политика Трампа
Напомним, администрация Дональда Трампа сейчас активно внедряет ряд мер по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, в Белом доме планируют построить семь крупных центров для содержания до 80 тысяч задержанных мигрантов.
Кроме того, президент США заявил о подготовке новых ограничений, которые предусматривают расширение списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в Соединенные Штаты.
В то же время власти США пытаются стимулировать добровольное возвращение иностранцев на родину. Так, мигрантам предлагают финансовые выплаты в размере 3000 долларов, если они согласятся покинуть страну самостоятельно до конца года.