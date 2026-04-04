США начали зачистку: родственников иранского генерала Сулеймани взяли под стражу

В Соединенных Штатах задержали племянницу и внучатую племянницу погибшего иранского командира Касема Сулеймани после аннулирования их грин-карт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Детали задержания и причины решения

По информации издания, федеральные агенты США взяли под стражу Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь. Это произошло после того, как государственный секретарь Марко Рубио отменил их статус законных постоянных жителей США.

Сейчас обе женщины находятся под стражей Иммиграционной и таможенной службы (ICE).

В Государственном департаменте объяснили, что Афшар поддерживает иранское правительство и участвует в его пропаганде. Также отмечается, что мужу Афшар официально запрещен въезд в страну.

Ужесточение миграционной политики

Задержание родственников Сулеймани происходит на фоне шестой недели войны США и Израиля против Ирана.

Администрация президента США Дональда Трампа во время своего второго срока активизировала депортацию иммигрантов, которых считают угрозой национальной безопасности.

Ранее в этом месяце США также аннулировали юридический статус дочери иранского политика Али Лариджани - Фатеме Ардешир-Лариджани и ее мужа. Они уже покинули территорию Штатов, и им запрещено возвращаться в будущем.