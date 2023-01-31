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США не побачили жодних ознак нецільового використання наданих коштів Україною

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Вівторок 31 січня 2023 18:50
США не побачили жодних ознак нецільового використання наданих коштів Україною Фото: США не побачили жодних ознак нецільового використання наданих коштів Україною (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство фінансів США не побачило жодних ознак того, що надані Україні кошти були використані не за призначенням. Така заява прозвучала після звільнення низки високопосадовців в Україні після звинувачень у корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У нас немає жодних ознак того, що кошти США були використані не за призначенням в Україні. Ми вітаємо поточні зусилля української влади щодо співпраці з нами, щоб забезпечити належні гарантії, щоб допомога США доходила до тих, кому вона призначена", - заявила представниця Міністерства фінансів Меган Аппер у відповідь на запит Reuters.

Аппер зазначила, що Мінфін продовжуватиме тісно співпрацювати зі Світовим банком у відстеженні виплат США, "щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням, а також з Україною та іншими партнерами для боротьби з корупцією".

Нагадаємо, нещодавно в Україні прокотилася хвиля відставок, зокрема, і в Кабміні. Зокрема, з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури звільнили Василя Лозинського, якого напередодні впіймали на хабарі.

РБК-Україна також повідомляло про звільнення низки заступників міністрів.

До того ж, в уряді одразу вісім міністрів опинилися під загрозою відставки.

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