США не побачили жодних ознак нецільового використання наданих коштів Україною
Міністерство фінансів США не побачило жодних ознак того, що надані Україні кошти були використані не за призначенням. Така заява прозвучала після звільнення низки високопосадовців в Україні після звинувачень у корупції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"У нас немає жодних ознак того, що кошти США були використані не за призначенням в Україні. Ми вітаємо поточні зусилля української влади щодо співпраці з нами, щоб забезпечити належні гарантії, щоб допомога США доходила до тих, кому вона призначена", - заявила представниця Міністерства фінансів Меган Аппер у відповідь на запит Reuters.
Аппер зазначила, що Мінфін продовжуватиме тісно співпрацювати зі Світовим банком у відстеженні виплат США, "щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням, а також з Україною та іншими партнерами для боротьби з корупцією".
Нагадаємо, нещодавно в Україні прокотилася хвиля відставок, зокрема, і в Кабміні. Зокрема, з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури звільнили Василя Лозинського, якого напередодні впіймали на хабарі.
РБК-Україна також повідомляло про звільнення низки заступників міністрів.
До того ж, в уряді одразу вісім міністрів опинилися під загрозою відставки.
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