США не увидели никаких признаков нецелевого использования предоставленных средств Украиной
Министерство финансов США не увидело никаких признаков того, что предоставленные Украине средства были использованы не по назначению. Такое заявление прозвучало после увольнения ряда чиновников в Украине после обвинений в коррупции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"У нас нет никаких признаков того, что средства США были использованы не по назначению в Украине. Мы приветствуем текущие усилия украинской власти по сотрудничеству с нами, чтобы обеспечить надлежащие гарантии, чтобы помощь США доходила до тех, кому она была предназначена", - заявила представительница Министерства финансов Меган Аппер в ответ на запрос Reuters.
Аппер отметила, что Минфин будет продолжать тесно сотрудничать с Всемирным банком в отслеживании выплат США, чтобы подтвердить, что они используются по назначению, а также с Украиной и другими партнерами для борьбы с коррупцией.
Напомним, недавно в Украине прокатилась волна отставок, в том числе и в Кабмине. В частности, с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры уволили Василия Лозинского, которого накануне поймали на взятке.
РБК-Украина также сообщала об увольнении ряда заместителей министров.
К тому же, в правительстве сразу восемь министров оказались под угрозой отставки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.