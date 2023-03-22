США планують призначити спецпредставника по Білорусі, - Блінкен
Сполучені Штати невдовзі планують призначити спецпредставника по Білорусі. Він буде співпрацювати з білоруською опозицією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена
"США розглядають можливість призначити незабаром спецпредставника щодо Білорусі, який взаємодіятиме з опозицією", - заявив Блінкен.
Нагадаємо, Сполучені Штаті більше не мають свого представника в Білорусі. Це пов'язано з призупиненням роботи свого посольства в Мінську, невдовзі після початку війни, яку Росія розпочала в Україні.
Американський посол Джулі Фішер залишила свою посаду в червні 2022 року. Після цього режим Лукашенка заблокував їй можливість виконувати обов'язки посла в Мінську.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що державний департамент США "шукає відповідного кандидата" на посаду спеціального представника по Білорусі.
Нагадаємо, нещодавно США запровадили візові обмеження проти членів парламенту Білорусі.
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