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США планируют назначить спецпредставителя по Беларуси, - Блинкен

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Беларусь, Среда 22 марта 2023 23:00
США планируют назначить спецпредставителя по Беларуси, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Mark Makela/Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты в скором времени планируют назначить спецпредставителя по Беларуси. Он будет сотрудничать с белорусской оппозицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"США рассматривают возможность назначить вскоре спецпредставителя по Беларуси, который будет взаимодействовать с оппозицией", - заявил Блинкен.

Напомним, Соединенные Штаты больше не имеют своего представителя в Беларуси. Это связано с приостановкой работы своего посольства в Минске, после начала войны, которую Россия начала в Украине.

Американский посол Джули Фишер покинула свой пост в июне 2022 года. После этого режим Лукашенко заблокировал возможность выполнять обязанности посла в Минске.

Ранее РБК-Украина сообщало, что государственный департамент США "ищет соответствующего кандидата" на должность специального представителя по Белоруссии.

Напомним, недавно США ввели визовые ограничения против членов парламента Беларуси.

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Беларусь Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен
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