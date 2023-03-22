США планируют назначить спецпредставителя по Беларуси, - Блинкен
Соединенные Штаты в скором времени планируют назначить спецпредставителя по Беларуси. Он будет сотрудничать с белорусской оппозицией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
"США рассматривают возможность назначить вскоре спецпредставителя по Беларуси, который будет взаимодействовать с оппозицией", - заявил Блинкен.
Напомним, Соединенные Штаты больше не имеют своего представителя в Беларуси. Это связано с приостановкой работы своего посольства в Минске, после начала войны, которую Россия начала в Украине.
Американский посол Джули Фишер покинула свой пост в июне 2022 года. После этого режим Лукашенко заблокировал возможность выполнять обязанности посла в Минске.
Ранее РБК-Украина сообщало, что государственный департамент США "ищет соответствующего кандидата" на должность специального представителя по Белоруссии.
Напомним, недавно США ввели визовые ограничения против членов парламента Беларуси.
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