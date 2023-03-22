США планируют назначить спецпредставителя по Беларуси, - Блинкен

Соединенные Штаты в скором времени планируют назначить спецпредставителя по Беларуси. Он будет сотрудничать с белорусской оппозицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"США рассматривают возможность назначить вскоре спецпредставителя по Беларуси, который будет взаимодействовать с оппозицией", - заявил Блинкен.

Напомним, Соединенные Штаты больше не имеют своего представителя в Беларуси. Это связано с приостановкой работы своего посольства в Минске, после начала войны, которую Россия начала в Украине.

Американский посол Джули Фишер покинула свой пост в июне 2022 года. После этого режим Лукашенко заблокировал возможность выполнять обязанности посла в Минске.