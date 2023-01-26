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США хочуть призначити спецпредставника по Білорусі

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США, Четвер 26 січня 2023 20:34
США хочуть призначити спецпредставника по Білорусі Фото: заступник держсекретаря з політичних справ США Вікторія Нуланд (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Державний департамент США "шукає відповідного кандидата" на посаду спеціального представника по Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Сполучені Штати більше не присутні в Білорусі, в зв'язку з призупиненням роботи свого посольства в Мінську, невдовзі після початку війни, яку Росія розпочала в Україні,

Колишній посол США Джулі Фішер покинула свою посаду в червні 2022 року, а режим Лукашенка заблокував їй можливість виконувати обов’язки посла в Мінську.

Заступник держсекретаря з політичних справ США Вікторія Нуланд на слуханнях у комітеті Сенату з міжнародних справ заявила, що ця посада є "складною", частково тому, що представнику доведеться працювати у литовській столиці Вільнюсі.

"У нас є дуже хороший повірений, який виконує велику частину контактної роботи на місцях, але наш помічник держсекретаря по Європі та Євразії Карен Донфрід зустрічається з білорусами через регулярні проміжки часу, як і її заступник Робін Данніган, щоб перевірити, чи можуть бути там ще якісь можливості", - сказала Нуланд.

Нагадаємо, нещодавно США запровадили візові обмеження проти членів парламенту Білорусі.

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