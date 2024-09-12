США планують коригувати свою позицію щодо озброєння, яке надають Україні, - Блінкен
Російська Федерація змінила свої дії на полі бою в Україні. Саме тому Україна та її партнери повинні адаптуватись.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
"Оскільки дії Росії змінилися, оскільки змінилося поле бою, ми адаптувалися", - заявив Блінкен.
За його словами, однією з причин його вчорашнього візиту до Києва було дізнатись про те, що необхідно Україні.
"Однією з цілей мого вчорашнього візиту до Києва було почути від наших українських партнерів, що, на їхню думку, їм потрібно зараз, щоб впоратися з поточним полем бою, в тому числі на сході України та в інших частинах країни", - сказав він.
Держсекретар заявив, що в міру того, як розвиватимуться події - США також будуть адаптуватися.
"Я можу сказати вам, що в міру того, як ми будемо рухатися вперед, ми будемо робити те саме, що ми вже робили, тобто ми будемо коригувати в міру необхідності ... для того, щоб захистити себе від російської агресії", - підкреслив він.
Дозвіл ЗСУ бити по території РФ
Днями стало відомо, що президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Під час зустрічі вони мають обговорити питання дозволу ЗСУ завдавати ударів вглиб Росії.
Вчора, під час візити в Київ, Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі зустрілись з президентом Володимиром Зеленським. За словами Зеленського, вона була змістовна й тривала.
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