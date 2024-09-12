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США планують коригувати свою позицію щодо озброєння, яке надають Україні, - Блінкен

Четвер 12 вересня 2024 16:38
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США планують коригувати свою позицію щодо озброєння, яке надають Україні, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація змінила свої дії на полі бою в Україні. Саме тому Україна та її партнери повинні адаптуватись.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

"Оскільки дії Росії змінилися, оскільки змінилося поле бою, ми адаптувалися", - заявив Блінкен.

За його словами, однією з причин його вчорашнього візиту до Києва було дізнатись про те, що необхідно Україні.

"Однією з цілей мого вчорашнього візиту до Києва було почути від наших українських партнерів, що, на їхню думку, їм потрібно зараз, щоб впоратися з поточним полем бою, в тому числі на сході України та в інших частинах країни", - сказав він.

Держсекретар заявив, що в міру того, як розвиватимуться події - США також будуть адаптуватися.

"Я можу сказати вам, що в міру того, як ми будемо рухатися вперед, ми будемо робити те саме, що ми вже робили, тобто ми будемо коригувати в міру необхідності ... для того, щоб захистити себе від російської агресії", - підкреслив він.

Дозвіл ЗСУ бити по території РФ

Днями стало відомо, що президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Під час зустрічі вони мають обговорити питання дозволу ЗСУ завдавати ударів вглиб Росії.

Вчора, під час візити в Київ, Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі зустрілись з президентом Володимиром Зеленським. За словами Зеленського, вона була змістовна й тривала.

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США планують коригувати свою позицію щодо озброєння, яке надають Україні, - Блінкен
США планують коригувати свою позицію щодо озброєння, яке надають Україні, - Блінкен
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