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США планируют корректировать свою позицию по вооружению, которое предоставляют Украине, - Блинкен

Четверг 12 сентября 2024 16:38
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США планируют корректировать свою позицию по вооружению, которое предоставляют Украине, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация изменила свои действия в поле боя в Украине. Поэтому Украина и ее партнеры должны адаптироваться.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

"Поскольку действия России изменились, поскольку изменилось поле боя, мы адаптировались", - заявил Блинкен.

По его словам, одной из причин вчерашнего визита в Киев было узнать о том, что необходимо Украине.

"Одна из целей моего вчерашнего визита в Киев была услышана от наших украинских партнеров, что, по их мнению, им нужно сейчас, чтобы справиться с текущим полем боя, в том числе на востоке Украины и в других частях страны", - сказал он.

Госсекретарь заявил, что по мере того, как будут развиваться события, США также будут адаптироваться.

"Я могу сказать вам, что по мере того, как мы будем двигаться вперед, мы будем делать то же, что мы уже делали, то есть мы будем корректировать по мере необходимости... для того чтобы защитить себя от российской агрессии", - подчеркнул он.

Разрешение ВСУ бить по территории РФ

На днях стало известно, что президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во время встречи они должны обсудить вопрос разрешения ВСУ наносить удары вглубь России.

Вчера во время визита в Киев, Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми встретились с президентом Владимиром Зеленским. По словам Зеленского,она была содержательной и продолжительной.

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