Зеленський провів тривалу та змістовну розмову з Блінкеном та Леммі

Український президент Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі. Розмова була змістовна й тривала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Всі ключові питання обговорили. Важливо, щоб українські аргументи були почуті. Це стосується і далекобійної зброї, і забезпечення бойових бригад на фронті, і загальної стратегії наближення справедливого миру", - повідомив Зеленський.

Він також зауважив, що окрему увагу приділили підготовці другого Саміту миру та відповідних кроків, які зроблять Саміт результативним.

"Дякую за незмінну підтримку нашої незалежності, української оборони та захисту життів наших людей!", - підсумував президент.