Байден планує обговорити з прем'єром Британії дозвіл ЗСУ на удари по РФ далекобійною зброєю

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 13 вересня, зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорять дозвіл ЗСУ завдавати ударів вглиб Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на пресконференції з очільником МЗС Великої Британії Девідом Леммі.

"Байден обговорить надання Україні дозволу на далекобійні удари по території РФ із британським прем'єром у п'ятницю", - заявив Блінкен.

Також Блінкен підтвердив, що Російська Федерація отримала балістичні ракети від Ірану. Він вважає, що ворог застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів.

Що передувало

Британія, Франція та США надають Україні далекобійні ракети, забороняючи використовувати їх для ударів по Росії. Президент Зеленський закликав зняти ці обмеження для атак на російські аеродроми, але західні партнери поки не погоджуються. Через це Україна не може знищувати носії керованих авіабомб, які атакують мирні міста.