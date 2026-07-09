ua en ru
Чт, 09 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США планируют длительную месть Ирану, - Axios

12:35 09.07.2026 Чт
2 мин
Однако Трамп может изменить свое решение в любой момент
aimg Юлия Капитонова
США планируют длительную месть Ирану, - Axios Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Команда президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий продолжительной военной кампании против Ирана. Однако развитие событий будет зависеть от следующих шагов Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как удалось узнать СМИ, в настоящее время Белый дом оценивает возможность продолжительной военной кампании против Ирана.

По предварительным данным, она может длиться до 30 дней. Однако Дональд Трамп все еще может передумать, если Тегеран изменит свое поведение.

Журналисты отмечают, что финальное решение до сих пор не принято, а американские власти активно обсуждают различные сценарии развития событий на Ближнем Востоке.

"В США предполагают, что новая волна ударов по Ирану продлится около месяца", - рассказал журналист Барак Равид.

Напомним, минувшей ночью американские войска снова совершили атаки на территорию Ирана. На этот раз под удары попали около 100 целей.

Война на Ближнем Востоке – последние подробности

Как сообщало ранее РБК-Украина, 8 июля президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет режим прекращения огня с Ираном.

Более того, он добавил, что отказывается от переговоров с Тегераном после того, как Иран атаковал торговые суда 7 июля.

Впоследствии американский лидер заявил СМИ, что после новых атак США Иран связывался с Вашингтоном и предлагал заключить соглашение. Однако Трамп пока не знает, какое решение примет.

А журналисты узнали, что США готовятся к возобновлению взаимных атак с Ираном из-за Ормузского пролива.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Ближний восток
Новости
Дроны атаковали еще два танкера РФ в Таганрогском заливе
Дроны атаковали еще два танкера РФ в Таганрогском заливе
Аналитика
Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером