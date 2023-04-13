США планує до вересня надати новий грант на допомогу України
Сполучені Штати Америки планують до вересня нинішнього року забезпечити Україну додатковою фінансовою допомогою.
Про це заявила глава Міністерства фінансів США Джанет Єллен, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Вона заявила, що надання допомоги буде здійснюватись у форматі грантів, а також підтримки енергетичної безпеки на ранньому етапі відновлення.
"Ми вітаємо зусилля наших союзників і партнерів щодо надання значної, очікуваної і своєчасної допомоги, а також закликаємо всіх продовжувати це робити", - наголосила Єллен.
Крім цього, вона наголосила на необхідності продовжувати потужний санкційний тиск на РФ. За її словами, це "обмежує доступ рф до технологій та обладнання, необхідних для забезпечення її військ". Вона підкреслила, що дохід РФ від податків на енергоносії впав більше ніж на 40% з моменту запровадження цінових обмежень на нафту.
Нагадаємо, що Україна отримає від Світового банку грант у розмірі 200 мільйонів доларів на відновлення енергетичної інфраструктури країни.
Також ми писали, що вчора, 11 квітня, Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні.
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