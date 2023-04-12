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Україна отримає від Світового банку 200 млн доларів: на які потреби

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Україна, Середа 12 квітня 2023 20:08
Україна отримає від Світового банку 200 млн доларів: на які потреби Фото: світовий банк надасть Україні 200 млн доларів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна отримає від Світового банку грант у розмірі 200 мільйонів доларів. Кошти буде направлено на відновлення енергетичної інфраструктури країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Сьогодні Світовий банк оголосив про виділення гранту в розмірі 200 млн доларів на проект із відновлення енергетичної інфраструктури України", - сказано в повідомленні.

Окрім цього передбачено отримати від партнерів додаткове фінансування в розмірі до 300 млн доларів у вигляді грантів та інших видів вкладів у міру розширення масштабів проекту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 12 квітня, перебуває з робочим візитом до США. Він очікує на нові домовленості щодо підтримки України.

Також ми писали, що вчора, 11 квітня, Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні.

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