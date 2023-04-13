США планирует до сентября предоставить новый грант в помощь Украине

Об этом заявила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Она заявила, что помощь будет осуществляться в формате грантов, а также поддержки энергетической безопасности на раннем этапе восстановления.

"Мы приветствуем усилия наших союзников и партнеров по оказанию значительной, ожидаемой и своевременной помощи, а также призываем всех продолжать это делать", - подчеркнула Еллен.

Кроме этого, она подчеркнула необходимость продолжать мощное санкционное давление на РФ. По ее словам, это "ограничивает доступ России к технологиям и оборудованию, необходимым для обеспечения ее войск". Она подчеркнула, что доход РФ от налогов на энергоносители упал более чем на 40% с момента введения ценовых ограничений на нефть.