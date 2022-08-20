ua ru
Сб, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США планируют закупить около 150 тысяч тонн украинского зерна, - Associated Press

Новина українською →
Суббота 20 августа 2022 18:01
США планируют закупить около 150 тысяч тонн украинского зерна, - Associated Press Фото: США планируют закупить около 150 тысяч тонн украинского зерна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки планируют закупить около 150 тысяч тонн украинского зерна в течение следующих нескольких недель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам руководителя Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли, конечные пункты назначения зерна пока неизвестны. В то же время в африканском регионе наблюдается очередной неудачный сезон дождей в течение нескольких недель.

Согласно данным Всемирной продовольственной программы, около 22 млн людей голодают.

Как отметил Бизли, судно первой помощи из Украины перевозит 23 тыс тонн зерна, которых достаточно, чтобы прокормить 1,5 млн человек полным рационом в течение месяца. Ожидается, что корабль прибудет в Джибути уже 26 или 27 августа. После этого пшеницу вероятно отправят сухопутным транспортом в Северную Эфиопию.

Украина была источником половины зерна, которое Всемирная продовольственная программа закупила в прошлом году, чтобы накормить 130 млн человек.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в одесских портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" находятся десять судов, которые сейчас загружаются и готовятся к выходу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина
NEWS
Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб
Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам