США планируют закупить около 150 тысяч тонн украинского зерна, - Associated Press

Соединенные Штаты Америки планируют закупить около 150 тысяч тонн украинского зерна в течение следующих нескольких недель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По словам руководителя Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли, конечные пункты назначения зерна пока неизвестны. В то же время в африканском регионе наблюдается очередной неудачный сезон дождей в течение нескольких недель.

Согласно данным Всемирной продовольственной программы, около 22 млн людей голодают.

Как отметил Бизли, судно первой помощи из Украины перевозит 23 тыс тонн зерна, которых достаточно, чтобы прокормить 1,5 млн человек полным рационом в течение месяца. Ожидается, что корабль прибудет в Джибути уже 26 или 27 августа. После этого пшеницу вероятно отправят сухопутным транспортом в Северную Эфиопию.

Украина была источником половины зерна, которое Всемирная продовольственная программа закупила в прошлом году, чтобы накормить 130 млн человек.