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США планують закупити близько 150 тисяч тонн українського зерна, - Associated Press

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Субота 20 серпня 2022 18:01
США планують закупити близько 150 тисяч тонн українського зерна, - Associated Press Фото: США планують закупити близько 150 тисяч тонн українського зерна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки планують закупити близько 150 тисяч тонн українського зерна протягом наступних кількох тижнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами керівника Всесвітньої продовольчої програми Девіда Бізлі, кінцеві пункти призначення зерна наразі невідомі. Водночас в африканському регіоні спостерігається черговий невдалий сезон дощів протягом декількох тижнів.

Згідно з даними Всесвітньої продовольчої програми, близько 22 млн людей голодують.

Як відзначив Бізлі, судно першої допомоги з України перевозить 23 тис тонн зерна, яких достатньо, щоб прогодувати 1,5 млн людей повним раціоном протягом місяця. Очікується, що корабель прибуде до Джибуті вже 26 або 27 серпня. Після цього пшеницю ймовірно відправлять сухопутним транспортом до північної Ефіопії.

Україна була джерелом половини зерна, яке Всесвітня продовольча програма закупила минулого року, аби нагодувати 130 млн людей.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в одеських портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" знаходяться десять суден, які зараз завантажуються і готуються до виходу.

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