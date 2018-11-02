США планують вивести 8 країн з-під антиіранських санкцій, - Bloomberg

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Глава Держдепу Помпео в п'ятницю офіційно оголосить кількість країн, що отримали дозволи

Сполучені Штати Америки погодилися надати восьми країнам, включаючи Японію, Індію і Південну Корею, дозвіл на покупку іранської нафти після введення другого раунду санкцій проти держави, який запланований на 5 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Відповідну інформацію видання отримало від високопоставленого співрозмовника в Білому домі.

Підкреслюється, що санкції спрямовані на скорочення прибутку, який Іран отримує від торгівлі, тому дозволи на ведення торгівлі видаються в обмін на обіцянку скоротити покупку іранської сировини.

Як зазначило джерело, таким чином вдасться уникнути зростання цін на нафту.

Крім того, співрозмовник підкреслив, що глава Державного департаменту США Майк Помпео офіційно оголосить кількість країн, що отримали дозволи, в п'ятницю, а в понеділок, 5 листопада, з введенням санкцій стануть відомі і конкретні країни, які отримали дозволи.

Також повідомляється, що умови видачі дозволу головному імпортеру іранської нафти - Китаю - до сих пір знаходяться під обговоренням, але в кінцевому списку КНР все ж буде, про що Bloomberg сказали два джерела. При цьому співрозмовники не назвали ще чотири країни, які отримають дозволи.

Нагадаємо, Штати можуть пом'якшити позицію у питанні введення санкцій проти Ірану. Зазначалося, що співробітники Державного департаменту США, які працюють над питанням іранських санкцій, переконали держсекретаря Майка Помпео не відключати Тегеран від міжнародної банківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Ірану Хассан Рухані заявив, що його країна не боїться нових санкцій з боку США.