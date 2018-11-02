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США намерены смягчить позицию по санкциям против Ирана

Новости » Политика    02.11.2018 - 07:43
Фото: Хасан Рухани (london.mfa.gov.ir)
Фото: Хасан Рухани (london.mfa.gov.ir)

США планируют смягчить позицию в вопросе введения санкций

США могут смягчить позицию в вопросе введения санкций против Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Free Beacon.

Как отмечается, сотрудники Государственного департамента США, которые работают над вопросом иранских санкций, убедили госсекретаря Майка Помпео не отключать Тегеран от международной банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Сообщается также, что США готовы сделать ряд исключений для стран, включая Китай, Южную Корею и Индию, при введении санкций против Ирана.

Так, США после выхода из ядерной сделки объявили о планах возобновить санкции против Ирана к ноябрю. Они коснутся иранской промышленности, торговли, топливно-энергетического комплекса, а также углеводородного сырья и транзакций, связанных с Центральным банком Ирана.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Ирана Хассан Рухани заявил, что его страна не боится новых санкций со стороны США, что вступят в действие 4 ноября этого года.

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