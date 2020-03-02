США планируют увеличить поток гуманитарной помощи в Сирию

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Поскольку сирийские силы, поддерживаемые Россией, продолжают наступление, США стремятся увеличить гуманитарную помощь в Сирии

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность оказания помощи в увеличении гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что США задумлась над гумпомощью поскольку сирийские силы, поддерживаемые Россией, продолжают наступление.

"Соединенные Штаты стремятся увеличить гуманитарную помощь людям в Сирии. Об этом я и поговорил с госсекретарем Майком Помпео", - заявил министр обороны США Марк Эспер.

Напомним, на днях постоянный представитель США в ООН Келли Крафт заявила, что Российская Федерация должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.

Ранее сообщалось, что экстренное заседание Совета безопасности ООН созвано из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Инициаторами совещания выступили США, Британия, Германия, Франция, Бельгия, Эстония и Доминиканская Республика.

Как писало РБК-Украина, вечером 27 февраля сирийские правительственные войска, союзником которых является Россия, нанесли авиаудар по колонне армии Турции. По последним данным, в результате удара погибли 34 турецких военных, еще 36 получили ранения.