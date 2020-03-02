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США планують збільшити потік гуманітарної допомоги в Сирію

Новини » Політика     02.03.2020 - 19:42
США планують збільшити потік гуманітарної допомоги в Сирію
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Оскільки сирійські сили, підтримувані Росією, продовжують наступ, США прагнуть збільшити гуманітарну допомогу Сирії

Сполучені Штати Америки розглядають можливість надання допомоги у збільшенні гуманітарної допомоги Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що США задумлась над гумдопомогою оскільки сирійські сили, підтримувані Росією, продовжують наступ.

"Сполучені Штати прагнуть збільшити гуманітарну допомогу людям у Сирії. Про це я і поговорив з держсекретарем Майком Помпео", - заявив міністр оборони США Марк Еспер.

Нагадаємо, днями постійний представник США в ООН Келлі Крафт заявила, що Російська Федерація повинна негайно припинити військову операцію в Сирії.

Раніше повідомлялося, що екстрене засідання Ради безпеки ООН скликано через загострення ситуації в сирійській провінції Ідліб. Ініціаторами наради виступили США, велика Британія, Німеччина, Франція, Бельгія, Естонія і Домініканська Республіка.

Як повідомляло РБК-Україна, увечері 27 лютого сирійські урядові війська, союзником яких є Росія, завдали авіаудар по колоні армії Туреччини. За останніми даними, в результаті удару загинули 34 турецьких військових, ще 36 отримали поранення.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиГуманітарна допомогаСирія
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