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Эрдоган предупреждает Европу о миллионах сирийских беженцев

Новости » Политика     02.03.2020 - 19:23
Эрдоган предупреждает Европу о миллионах сирийских беженцев
Иллюстративное фото (facebook.com unitednationshumanrights)

Сейчас в Европу направились сотни тисяч беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждает Европу о миллионах сирийских беженцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

По словам Эрдогана, сейчас в Европу направились сотни тисяч беженцев, но это число значительно увеличится.

"С того времени, как мы открыли наши границы, число тех, кто направился в Европу, составило сотни тысяч. Это число скоро будет выражено миллионными цифрами", - заявил Эрдоган.

Напомним, что в направлении границ с Европейским союзом направляются более 70 тысяч мигрантов из Сирии. По словам главы турецкого ведомства, по состоянию на утро 1 марта количество мигрантов, которые отправились к границам с Грецией и Болгарией составляет около 76 358 человек.

Ранее сообщалось, что уже более 47 тысяч мигрантов пересекли границы Турции с ЕС после того, как Анкара решила их открыть для беженцев из Сирии. Мигранты пытаются попасть в Евросоюз через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне.

Как сообщало РБК-Украина, на греческо-турецкой границе произошли столкновения между правоохранителями и нелегальными мигрантами, которые пытались пересечь границу с ЕС. В буферной зоне между Грецией и Турцией в пункте пропуска Кастанис оказались около 500 человек.

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