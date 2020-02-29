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Совбез ООН требует от России прекращения военной операции в Сирии

Новости » Политика     29.02.2020 - 08:27
Совбез ООН требует от России прекращения военной операции в Сирии
Иллюстративное фото (flickr.com/poroshenkopetro)

Режим Асада призывают прекратить наступление на Идлиб

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в ООН Келли Крафт заявила, что Российская Федерация должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, на заседании Совета безопасности ООН Крафт потребовала от Воздушно-космических сил России немедленного прекращения боевых вылетов в Сирии.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить вылеты своих боевых самолетов, мы также призываем сирийские силы, которые поддерживает Россия, отойти к линиям прекращения огня, впервые установленным в 2018 году", - заявила она.

Кроме того, постоянный представитель США выразила мнение, что "астанинский формат" урегулирования в Сирии, который в 2017 году был запущен по инициативе России, Турции и Ирана, полностью разрушен. Крафт исключила возможность возвращения к данному формату.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Инициаторами совещания выступили США, Британия, Германия, Франция, Бельгия, Эстония и Доминиканская Республика.

Как писало РБК-Украина, вечером 27 февраля сирийские правительственные войска, союзником которых является Россия, нанесли авиаудар по колонне армии Турции. По последним данным, в результате удара погибли 34 турецких военных, еще 36 получили ранения.

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