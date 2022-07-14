США планируют рекордно увеличить уровень добычи нефти в 2023 году

США объявили о рекордном умножении уровня добычи нефти в США в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, президент США Джо Байден с нетерпением ожидает обсуждения темы добычи нефти с мировыми лидерами.

"Мы на пути к тому, чтобы добывать больше нефти дома в следующем году, на исторических уровнях", - пояснил Кирби.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо и глава украинского минфина Сергей Марченко обсудили установление предельной цены на российскую нефть.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что максимальная цена на российскую нефть после введения принудительных ограничений со стороны стран "Большой семерки" составит не более половины текущей закупочной цены.

Также мы писали, что, по информации Bloomberg, США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель.

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