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Запад планирует ограничить стоимость российской нефти: известна возможная цена

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Среда 06 июля 2022 19:18
Запад планирует ограничить стоимость российской нефти: известна возможная цена Фото: Запад планирует ограничить стоимость российской нефти (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что конкретную максимальную цену страны Запада еще не определили. Она будет зависеть от “рыночных условий на момент принятия таких ограничений”. При этом американские чиновники проводят по несколько совещаний в неделю для урегулирования этого вопроса.

По информации Bloomberg, введение цены в 40 долларов за баррель российской нефти является очень маловероятным. В Администрации Байдена считают, что такой порог является слишком низким и может привести к резкому скачку цен на нефть в мире.

Bloomberg добавляет, что на этой неделе российскую нефть продавали по цене 80 долларов за баррель.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что максимальные цены на российскую нефть после введения принудительных ограничений ее стоимости со стороны стран "Большой семерки" составит не более половины текущей закупочной цены.

Также мы писали, что цены на нефть 5 июля 2022 года резко снизились в течение торговой сессии и продолжают падение.

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