Запад планирует ограничить стоимость российской нефти: известна возможная цена

США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание отмечает, что конкретную максимальную цену страны Запада еще не определили. Она будет зависеть от “рыночных условий на момент принятия таких ограничений”. При этом американские чиновники проводят по несколько совещаний в неделю для урегулирования этого вопроса.

По информации Bloomberg, введение цены в 40 долларов за баррель российской нефти является очень маловероятным. В Администрации Байдена считают, что такой порог является слишком низким и может привести к резкому скачку цен на нефть в мире.

Bloomberg добавляет, что на этой неделе российскую нефть продавали по цене 80 долларов за баррель.