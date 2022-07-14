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США и Украина обсудили установление предела цены на российскую нефть

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Вашингтон, Четверг 14 июля 2022 01:56
США и Украина обсудили установление предела цены на российскую нефть Фото: США и Украина обсудили установление предела цены на российскую нефть (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо и глава украинского Минфина Сергей Марченко обсудили установление предельной цены на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Стороны обсудили прогресс, достигнутый в вопросе установления ограничения цен на нефть из РФ.

Адейемо подтвердил приверженность США Украине и обсудил международную экономическую помощь, выделяемую странами-донорами, включая недавнее предоставление США Украине дополнительно 1,7 млрд долларов прямой бюджетной поддержки.

"Минфин США продолжает использовать свои санкционные полномочия, чтобы ослабить способность РФ вести войну против Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что максимальная цена на российскую нефть после введения принудительных ограничений со стороны стран "Большой семерки" составит не более половины текущей закупочной цены.

Также мы писали, что, по информации Bloomberg, США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель.

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